2 gündür kayıp olan zihinsel engelli halasının hayatından endişe ediyor Sokak sokak gezerek kaybolan kadını arıyorlar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli kadının yakınları, başına bir şey gelmiş olmasından endişe ediyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki yüzde 77 zihinsel engeli bulunan Sibel Kılınç, 2 gün önce gezmek için evinden çıktı. Yaşlı kadının akşam olmasına rağmen eve dönmediğini fark eden yakınları, endişelenerek soluğu polis merkezinde aldı. Burada kayıp ilanında bulunan yakınları, daha sonra yaşlı kadını sokak sokak aramaya başladı. Hiçbir yerde kadının izine rastlayamayan yakınları, zihinsel engelli yaşlı kadının kaçırılıp, başına bir şey gelmesinden endişe ediyor. Yaşlı kadının ailesi, Kılınç’ın bir an önce bulunabilmesi için herkesten yardım bekliyor.



“Üzüntülerimiz var, acılarımız var şuan”

Gündüz 11.00 sıralarında evden kendisinin çıkıp gittiğini gördüklerini belirten Sibel Kılınç’ın yeğeni 30 yaşındaki Faruk Kılınç, “Akşam saatlerinde normalde gelmesi lazım. saatler ilerleyince akşam 22.00 sıralarına kadar bekledik, gelmeyince emniyete giderek başvuruda bulunduk. 16 Nisan’da oldu bu. Şu saatlere kadar dışarıda aramalar yaptık. Çevredeki eş, dost, akraba, komşulardan, dışarıdan gören şahıslardan bilgiler aldık. Bilgiler doğrultusunda birkaç komşumuzun şüphelendiği yerler vardı. Savcılık kararıyla gittik, adres tespiti yapıp, adrese müdahale ettik. Ama adreste herhangi bir şey çıkmadı, yanıldık. Üzüntülerimiz var, acılarımız var şuan” dedi.



“Kandırılmaya çok müsait bir insan”

Daha önceden böyle bir şey hiç olmadığını söyleyen Kılınç, “Sabah evden çıkardı, giderdi, eş, dost, akrabalara giderdi. Sonra tekrar gelirdi. Ama böyle bir şey yapmamıştı. Evden kaçma, gitme, böyle ciddi sorunlar yaşamadık. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Zihinsel engelli, yüzde 77 raporu var. Yani 3 yaşında bir çocuk ona çikolata verse, ‘Gel benimle’ dese gidebilir, o kapasitede. Kandırılmaya çok müsait bir insan. Hiç evlenmemiş bir insan. Hayati tehlikesi olabilir. Şuan ki konumu bilmiyoruz, üzerinde herhangi bir ulaşım aleti olmadığı için bizler de bu konuda çok mağduruz” diye konuştu.



“2526 saattir uykusuzum, hala aramaya devam ediyorum”

Halasını bulabilmek için gezmedikleri sokak kalmadığını vurgulayan Kılınç, “Sokak sokak çok gezdik. Konu komşu, emniyet mensupları, sağ olsunlar herkes seferber oldu, canı gönülden çalıştılar. Yaklaşık 2526 saattir uykusuzum. Hala aramaya devam ediyorum. Bittiğim yere kadar arayacağım. Umudumu tüketmiyorum, her şey Allah’tan. Evden ayrılırken fotoğrafta olduğu gibi kıyafetleri vardı. Kıyafetleri değişik de olabilir, tam olarak hatırlayamayabiliyorum. Sonuçta kapalı bir kadın. Şu anki hali fotoğrafta göründüğü gibi. Zaten her yere afiş astık gören şahıslar bize bu numaradan ulaşırlarsa çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Halasının Daha önceden Beylikbağı Ziya Gökalp Lisesi civarında görüldüğünü anlatan Kılınç, Bir vatandaşımız bize şöyle bir şey söyledi; ‘Halan bugün şuradaydı, şuarada bir bayan terzisi var, oradaydı, istersen oraya bir git, bir görüş, en son o kadının yanındaydı’ dedi. Bunun üzerine ben hanımefendiyi ziyaret ettim. Hanımefendiyle görüştük, kendisi şöyle bir şey söyledi bize; ‘ Dükkanıma gelip gidiyordu, benden yardım istiyordu. Ben ona yardım ediyordu. Ama dün yanıma bir heybetli geldi. Saçı başı dağınık, eli, yüzü kızarık, telaş içerisinde kapının önünde oturdu, ağladı. Daha sonra İstanbul otoyoluna doğru gittiğini gördüm' dedi” ifadelerini kullandı.



“Kendi mücadelemiz de devam ediyor”

Halasının tez zamanda evine gelmesini istediğini kaydeden Kılınç, ”Korkmasın, hiç kimse ona bir şey yapmayacak, hiç kimse ona fevri davranmayacak. Onu kaçıran da varsa ona karşı hiçbir müdahale edilmeyecek ben canı gönülden buna söz veriyorum. Eğer bunu birisi saklıyorsa en yakın devlet mensubuna, en yakın karakola teslim etmelerini rica ediyorum. Tekrar rica ediyorum; bıraksınlar, hiçbir konuda şikayetçi olunmayacaktır. Şikayet etmeyeceğiz. Çalışmalarımız şu an devam ediyor. Devlet mensuplarından yardım bekliyoruz. Kendi mücadelemiz de devam ediyor, kendimiz de arayıştayız. Birisi onu gördüyse gördüğü yeri bize söylesin. Bize söylemekten çekiniyorlarsa emniyet mensuplarına söylesinler. Hiçbir konuda davacı ve şikayetçi olmayacağız. Onu bize sağ salim getirsinler. Herhangi bir hayati tehlikesi var ise veya olduysa en yakın birimlerden haber almayı talep ediyorum. Herkes burada bekliyor. Abisi kalp hastası, yengesi kanser hastası, ortanca amcam zaten hasta. Hepimiz üzüntü içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

