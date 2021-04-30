İtfaiyeciler kurtardıkları yavru kediyi sahiplendi

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Dinçer AKBİR/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobilin motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kediyi alan olmayınca itfaiyeciler sahiplendi.

Gebze ilçesi Duraklı Mahallesi´nde 34 BYC 617 plakalı otomobilin motor kısmında yavru kedi olduğunu fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekibi, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kediyi almak isteyen kimse çıkmayınca, itfaiye ekibi kediyi sahiplenerek Mollafenari Gönüllü İtfaiye Müfrezesine götürdü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR

2021-04-30 13:42:07



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