İzmitli pehlivanlar Kırkpınar için kampa girdi

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Serbest Güreş 1. Ligi öncesi kampa girdi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne iddialı bir şekilde hazırlanan İzmit Belediyespor Güreş Takımı, Kuruçeşme Spor Tesisleri’nde kampa girdi. Hazırlık turnuvalarında başarılı sonuçlar elde ederek dikkatleri üzerine çeken İzmit Belediyesporlu pehlivanlar, Kırkpınar’da da İzmitlileri gururlandırmak istiyor. 91011 Temmuz tarihlerinde Edirne’de düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi sıkı bir kamp dönemine giren İzmitli pehlivanlar, er meydanında başarılı sonuçlar almak güç depoluyor.

Güreşçilerin en önemli er meydanı Kırkpınar’a hazırlıklarını ve beklentileri paylaşan İzmit Belediyespor Güreş Takımı Antrenörü Şener Sar, “Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Hazırlık turnuvalarında neler yapabileceğimiz gösterdik. Yoğun bir kamp sürecine girdik. Güreşçilerimiz çok sıkı çalışıyor. İnşallah Kırkpınar’dan İzmitlilerin göğsünü kabartacak sonuçlarla döneceğiz” dedi.

Çok çalıştıklarını ve iddialı olduklarını kaydeden Güreş Takımı Sorumlusu Bayram Güreşen ise, “Verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Sabah 6.30’da koşuya çıkıyoruz. Öğle antrenmanında yağlı güreş provası yapıyoruz. Akşam antrenmanında ise minder üzerinde çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi elinden gelenin fazlasını yapıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ve Serbest Güreş 1. Ligi’nde iddialıyız” diye konuştu.

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