Kuyumcular sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar korkuyla izledi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kuyumcular arasında altın tartışması nedeniyle kavga çıktı. Yaklaşık 30 kişinin sokak ortasında tekmetokat birbirine girdiği kavgayı caddedeki vatandaşlar korkuyla izledi.
Olay, akşam saatlerinde İzmit Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde dükkanı olan 2 kuyumcu arasında çıktığı iddia edilen tartışma, büyüyerek sokağa taştı. Kuyumcularda çalışanların da dahil olduğu kavgada yaklaşık 30 kişi tekmetokat birbirine girdi. Olayı korku içerisinde izleyen çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi. Polisin gelmesinin ardından ayrılan grupların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2021-06-23 23:11:42
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