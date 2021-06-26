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Gelirlerini arttıran federasyon devlet desteği ihtiyacı duymayacak Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir: "Birkaç sene sonra federasyonumuz devlet desteğine ihtiyacı olmadan tek başına ayakta kalabilecek"

İHA

Gelirlerini arttıran federasyon devlet desteği ihtiyacı duymayacak Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir: "Birkaç sene sonra federasyonumuz devlet desteğine ihtiyacı olmadan tek başına ayakta kalabilecek"

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Kocaeli’de basın ile bir araya geldi. Buz sporları ile bilgi veren Başkan Özdemir, sporcuların uyuşturucu ile bağdaştırılmasını doğru bulmadığını ifade etti.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Kocaeli’de basın ile bir araya geldi. Sürat Pateni (Short Track) Milli Takım kampını değerlendiren Başkan Özdemir, buz sporlarındaki kısa, orta ve uzun vadedeki projelerini paylaştı. Yönetim olarak büyük çaba gösterdiklerini söyleyen Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, "Federasyonlar, bakanlığın bütçelerine bağlı kurulmuşlar. Biz de başta öyleydik ama artık federasyon olarak bizim de kendi öz gelirlerimiz artmaya başladı. Yurt dışı desteklerimiz, sponsorluklarımız artmaya başladı, bu konuya da çok önem veriyoruz. Belki birkaç sene sonra federasyonumuz devlet desteğine ihtiyacı olmadan tek başına ayakta kalabilecek bir duruma gelecektir. İnşallah bunu başaracağız" dedi.

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