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Cihan TEKER/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkıp, savrulan TIR'da yüklü konteyner, D-100 yoluna düştü. Tek şerit, kapanırken, konteynerin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 yolunun Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. Yaşar Kara'nın (52) kullandığı TIR, kontrolden çıkıp, savrulurken, üzerinde yüklü konteyner ise yola düştü. Kaza nedeniyle D-100 yolunun tek şeridi, trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. İhbarla gelen ekip, konteyneri çekiciyle yoldan kaldırınca ulaşım da normale döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Cİhan TEKER

2021-06-26 17:49:52



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