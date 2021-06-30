Bahçecik’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

Kurtuluş Savaşı’nın son dönemlerinde Türk ordusunun en önemli cephelerinden biri olan Bahçecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Başiskele’de düzenlenen törenle kutlandı.

Bahçecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenle kutlandı. Başiskele Belediyesi ve Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği'nin koordinesinde Şehitekrem Mahallesi’nde Bahçecik Merkez Camii avlusunda gerçekleştirilen törene Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve ardından hep birlikte söylenen İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur’anı Kerim okundu ve dualar edildi.

Törende söz alan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Birinci Dünya Savaşı’nın kaybedilmesinden hemen sonra topraklarımızı işgal eden düşmanlara karşı ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bölgemizde de atalarımız Servetiye Cephesi’ni oluşturmuştu. Ermeni çetelerinin işgallerini kadın erkek, genç ihtiyar, hatta çocuklar kanlarıyla ve canlarıyla destansı bir direniş örneği göstererek vatanımızı, bu güzel topraklarımızı bizlere miras bıraktılar. Tüm kahraman şehitlerimize minnettarız. Bizler de bu güzel vatanımızı ve ilçemizi geleceğimizin hazinesi çocuklarımıza ve gençlerimize en güzel şekilde daha yaşanabilir ve huzurlu bir kent haline getirmek için büyük bir gayretle çalışacağız. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından mehteran takımının verdiği konser ile program sona erdi.

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