Ters yönden giden servis minibüsü motosikletli kuryeyle çarpıştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ters yönde seyir halinde olan servis minibüsü ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 735 sokak üzerinde ters yönde seyir halinde olan Veysel Ü. idaresindeki 41 P 3144 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü, Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve bir yemek şirketinde kurye olarak çalışan Berat T. yönetimindeki 34 DRY 230 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın ardından yola savrulan motosikletli kurye yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minibüs şoförü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.