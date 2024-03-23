ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KocaeliAtatürk Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nihat Çetin, Barış Turgut
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 26, Ivanova 6, Calhoun 7, Ayşe Cora 11, Nared 12, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 3, Hartley 24, Vanloo 15, Büşra Akbaş 5, Sude Yılmaz, Harrigan 11
1. Periyot: 19-18
Devre: 32-47
3. Periyot: 51-71
KOCAELİ
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