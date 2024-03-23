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        Kocaeli'de bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 21:36 Güncelleme: 23.03.2024 - 21:36
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        Kocaeli'de bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı
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        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı.

        Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımı Muallimköy mevkisinde kontrolden çıkan polis otosu bariyere çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 polis memuru, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi ve Gebze Fatih Devlet hastanelerine kaldırıldı. Polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, hastanede yaralı polisleri ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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