Kayıp şehir Nikomedia için imzalar atılıyor

Roma İmparatorluğu'na 46 yıl başkentlik yapan, üç bin yıllık geçmişiyle derin bir tarih barındıran kayıp şehir Nikomedia'yı gün yüzüne çıkaracak protokol imzalanıyor.

İzmit Belediyesinin, kentin marka değerini attırtmak, tarihi yeniden keşfetmek amacıyla üzerinde çalıştığı ve onayını aldığı Çukurbağ Kazıları için büyük bir adım atılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Müze Müdürlüğü ortaklığında kazı ve konservasyon çalışmaları başlayacak. Sonrasında hazırlanacak olan Arkeopark Projesi ile İzmit’in kültürel ve tarihi zenginliği ziyarete açılacak. İzmit’e imaj katacak, yabancı yatırımcıları şehre çekecek, turizm gelirlerini arttıracak ve bir tarihi ortaya çıkaracak olan protokol imza töreni, Kocaeli Arkeoloji Müzesi’nde 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleşecek. Protokolün imzalanmasının ardından başlayacak kazı çalışmalarında İzmit Belediyesi sponsorluğu üstlenecek.

Çukurbağ Kazıları, Kocaeli Müze Müdürlüğü Kazı Başkanlığı ve Doç. Dr. Tuna Şare Ağtürk danışmanlığında yürütülecek. Arkeoloji dünyası açısından son yirmi yılın en iyi bulgularının tespit edildiği Çukurbağ Kazı Alanı’ndaki çalışmalarının ardından büyük bir geçmiş kent turizmine kazandırılacak. İzmit’in marka değerini yükseltecek olan ve dünya genelinde adını duyuracak olan Çukurbağ Kazıları, yeni istihdam alanları da sağlayacak.

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