Arabanın çarptığı yaya ağır yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolunda yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametine doğru hareket eden C.E., idaresindeki 06 MTU 44 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayhan C., isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile kanlar içinde kalan Ayhan C., ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Ayhan C.'yi Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yaralı Ayhan C., yapılan işlemlerinin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

