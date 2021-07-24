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İzmit Belediyesi, Gülümse Kafe’de yerel müzik ziyafeti verdi.

İzmit Belediyesinin yerel müzisyenleri desteklemek amacıyla düzenlediği ‘Sahne Senin, Müzik Senin’ etkinlikleri Kurban Bayramı’nda da devam etti. Bayramın ikinci günü Acısu’daki etkinliğin ardından, bayramın son gününde Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de İzmitliler yerel müzisyenlerle keyifli dakikalar geçirdi. Grup Boğaziçi’nin canlı performansıyla bir gün geçiren vatandaşlar şarkılara grup üyeleriyle birlikte eşlik etti.

Pandemi nedeniyle uzun süredir sosyal hayattan uzak kalan vatandaşlar, İzmit Belediyesinin ‘müzik sokakta, tebessüm yüzlerde’ sloganıyla düzenlediği etkinliklerle sokakların keyfini çıkarmaya devam ediyor. Vatandaşların memnun kaldığı ‘Sahne Senin, Müzik Senin’ programı önümüzdeki hafta da Çarşamba ve Cuma günleri mini konserlerle sürecek. İzmit sokaklarında yerel sanatçıların müzikleri eylül ayına kadar devam edecek.

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