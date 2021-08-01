Devir işlemleri URBAS üzerinden yapılacak

8 Ağustos'tan itibaren ticari araç devir işlemleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kısa süre önce hizmete aldığı URBAS üzerinden yapılabilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ticari plaka sahiplerinin birçok işlemi online olarak yapabileceği Ukome Ruhsat Başvuru Sistemi’ni (URBAS) hizmete aldı. URBAS ile birlikte ticari taksi, özel halk otobüsü ve servis araçları sahipleri plaka işlemlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na gitmeden online olarak yapabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, URBAS’a yeni bir işlem için çalışmalarını tamamladı. Bu çalışma ile 8 Ağustos Pazar günü itibariyle ticari araç devir işlemleri de URBAS üzerinden yapılacak.

Ticari plaka işlemleri, araç bilgileri, bandrol işlemleri, güzergah belgesi, çekme belgesi, geçici izin belgesi, tüm ödeme işlemleri ve 8 Ağustos Pazar günü itibariyle ticari araç devir işlemlerinin de yapılacağı URBAS’a edevlet şifresiyle üyelik oluşturuluyor. Sistem üzerinden yapılan başvuruların ardından yapılacak incelemeler neticesinde uygun görülen başvurulara daha hızlı dönüşler yapılabiliyor.

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