Çay bile içemiyordu, bu tedavi yöntemi ile yeniden hayat buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay bile içemiyordu, bu tedavi yöntemi ile yeniden hayat buldu

İHA

Çay bile içemiyordu, bu tedavi yöntemi ile yeniden hayat buldu

16 yıldır 'Parkinson' tedavisi gören ve çay bile içemez hale gelen 65 yaşındaki Metin Karataş, tedavide kullanılan ilacın doğrudan ince bağırsağa verilmesini sağlayan yöntem sayesinde yeniden hayat buldu.
Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Metin Karataş’a 50 yaşındayken iki ağabeyinde de olan 'Parkinson' hastalığı tanısı konuldu. Tanının konulması ile birlikte vücudunda titremeler, kasılmalar ve hareket kısıtlamaları yaşamaya başlayan Karataş, yıllardır gördüğü tedavi ve kullandığı ilaçlara rağmen çay içemez, ihtiyaçlarını gideremez hale geldi. Son çare olarak, Acıbadem Kocaeli Hastanesi’nde Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek tarafından uygulanan ‘duodopa yöntemi’ ile hayata tutunmak isteyen Karataş, tedavi altına alındı. Tedavide kullanılan ilacın doğrudan ince bağırsağa verilmesini sağlayan yöntem sayesinde yeniden hayat bulan Karataş, tedavinin tamamlanmasının ardından kahveye gidip arkadaşlarıyla çay içiyor, gündelik ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabiliyor.

“Yürümeyi, gezmeyi özlemiştim”
Hastalığı süresince yaşadığı zorlukları anlatan Karataş, tedavi sayesinde hayatına kolaylıkla devam ettiğini belirterek, “Eskiden yürürken kafamı tutmak zorunda kalıyordum, titremesini önlemek için. Yürümeyi, gezmeyi özlemiştim. Şimdi bol bol yürüyorum, çok rahatım” diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

“Türkiye’de yaklaşık 150 bin Parkinson hastası bulunuyor”
Parkinson hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi veren Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek, uygulanan tedavi ile hastasının hayatını eski titremesinin büyük ölçüde giderildiğini ve günlük yaşam kalitesinin artığını ifade ederek, “Pandemi dönemi hepimiz için zor olsa da bazı hastalık grupları için şartlar daha güçtü. Parkinson hastaları da bu grup içerisinde önemli bir yer oluşturuyor. Parkinson hastalığının görülme sıklığı 55 yaşın üzerindeki kişilerde yüzde 1’e ulaşıyor. İlerleyen yaşın bu hastalığa yakalanma riskini arttırıyor. Hastaların yaklaşık yüzde 510’u 40 yaşın altında. Bu grupta da genellikle ailesel genetik faktörler rol oynar. Bugün dünyada tahmini 10 milyon, Türkiye‘de ise yaklaşık 150 bin Parkinson hastası bulunuyor” dedi.

“Bu yöntemle ilaç, beyne daha hızlı ulaşıyor ve dopamine dönüşüyor”
Parkinson tedavisinde kullanılan ana ilaçlarının ağızdan alınmasının yetmediği durumlarda, ince bağırsağa ilaç verilmesini sağlayan bir yöntem tercih edildiğini ve ileri evre Parkinson hastalarında ince bağırsağa ince bir tüp takıldığını kaydeden Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek, “Bir infüzyon pompası yardımıyla ince bağırsakta, ilacın en iyi emildiği yere, doğrudan ilaç veriliyor. Bu yöntemle ilaç, beyne daha hızlı ulaşıyor ve dopamine dönüşüyor. Böylece Parkinson hastalığının kendisi ve ilaçlara bağlı görülen yan etkiler ve sorunlar belirgin ölçüde azalıyor. Mevcut tüp kalıcı olmuyor, tedaviye uyum sağlanamazsa çıkarılıyor. Bu yöntem, diğer cihaz destekli tedavilerin uygun olmadığı Parkinson hastalarında etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir. İlaç verilen pompa önceden programlanabiliyor ve her hastanın ihtiyacına göre günlük ilaç dozu ayarlanıyor” diye konuştu.

“Bunama gibi şikayetlerin de Parkinson bulgusu olduğunu ifade edebiliriz”
Parkinson'u hareketlerde yavaşlama, eklem katılığı, titreme ve yürüyüş ve denge problemleri gibi temel belirtilerle kendini gösterdiğini ve her hastada bu motor belirtilere rastlanmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek, “Kabızlık, ağrı, düşük tansiyon, uyku problemleri, depresyon, idrar ve cinsel işlev problemleri ile bunama gibi şikayetlerin de parkinson bulgusu olduğunu ifade edebiliriz” diye konuştu.

“Hastalığın tedavisi belirtilere, hastanın durumuna göre belirtileniyor”
İlerleyen yaşa bağlı olarak görülme sıklığı artan ve dopamin maddesini üreten beyin hücrelerinin hasarlanmasından kaynaklanan Parkinson hastalığının tedavisine yönelik gelişmelerin, özellikle ileri evre hastalar için umut olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek, “Her el titremesi Parkinson değildir. Hastalığının tanısı, hekimin hasta şikayetlerini dinlemesi ve nörolojik muayenenin ardından konuyor. Parkinson ile benzer belirtiler gösteren hastalıkların dışlanması için laboratuvar tetkikleri ve beyin görüntüleme yöntemlerine de başvuruluyor. Hastalığın tedavisi ise belirtilere, hastanın durumuna göre belirtileniyor. Tedavide ise öncelikle hastalığın evresine göre uygulama yapılıyor. Hastalarda ilk yıllarda balayı dönemi dediğimiz ağızdan Parkinson ilaçlarına çok iyi yanıt vardır. Bu döneme daha çok erken evre dönemi deniliyor” şeklinde konuştu.

“Parkinson hastalarının ortalama yüzde 20’sinin ileri evre olduğu öngörülüyor”
Ortalama 57 yıl geçtikten sonra mevcut Parkinson tedavilerine rağmen yavaşlamalar doz sonu kötüleşmeleri, donmalar ve diskinezi denilen istemsiz hareketler ortaya çıkabildiğini belirten Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek, “Bu sorunların ve ilave olarak yürüyüş, yutma ve konuşma bozuklukları, istemsiz öne eğilme, günlük aktiviteler için yardıma muhtaç kalınması, hastalığın ileri evreye ulaştığını gösteriyor. Günümüzde Parkinson hastalarının ortalama yüzde 20’sinin ileri evre olduğu öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

“Doktorlar bu hastalığın bizde kalıtımsal olduğunu söyledi”
Titreme, el ve kollarında kasılmalarla hastalığının başladığını belirten Metin Karataş, “Titremeler, el ve kollarımda kasılmalar başlamıştı. İlaç tedavisi verdiler ama hastalığım ilerledi. Pandemi döneminde hiç dışarı çıkamadım. Yatarak geçirdim günlerimi. Benden kısa süre önce iki ağabeyimde de Parkinson çıkmıştı. Doktorlar bu hastalığın bizde kalıtımsal olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

“Hayatım 90 derece değişti”
Kullandığı ilaçlar Parkinson'un yol açtığı sorunları gidermeyince, yeni tedavi yöntemleri araştırmaya başladığını belirten Karataş, Aydın’da başvurduğu doktorların ‘duodopa’ yönteminin iyi geleceğini belirtmesi üzerine yaptıkları araştırmalar, onları Acıbadem Kocaeli Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Bekir Enes Demiryürek’e ulaştırdığını belirtti. 10 Haziran’da ameliyat olduktan sonra sağlığında çok büyük değişim yaşadığını anlatan Metin Karataş, “Hayatım 90 derece değişti. Doktorlarım bana çok iyi baktı, hepsine minnettarım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de 'Dünya Temizlik Günü'nde 1 ton atık toplandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 'Dünya Temizlik Günü'nde 1 ton atık ...
Sahte diş hekimi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sahte diş hekimi adliyeye sevk edildi
Karadeniz'in dibinde nefes kesen keşif Denizin dibindeki tarih gün yüzüne çıkarılıyor Antik Kerpe limanı su altı kazı çalışmaları denizin dibinden görüntülendi
YEREL HABERLER Karadeniz'in dibinde nefes kesen keşif Denizin ...
4 yıldır konuşamıyordu, 4 ayda konuştu
YEREL HABERLER 4 yıldır konuşamıyordu, 4 ayda konuştu
Kağıtsporda yeni dönem başlıyor
YEREL HABERLER Kağıtsporda yeni dönem başlıyor
Yabancı uyruklu sahte diş hekimi yakalandı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu sahte diş hekimi yakalandı
Kendisini dişçi olarak tanıtıp tedavi eden şahsın muayenehanesine operasyon
YEREL HABERLER Kendisini dişçi olarak tanıtıp tedavi eden şahsın ...
Sürücüsü panikleyen otomobil refüjü aşıp karşı şeride geçti
YEREL HABERLER Sürücüsü panikleyen otomobil refüjü aşıp karşı şeride ...
Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti
YEREL HABERLER Aşı olmayan doktor korona virüs sebebiyle vefat etti
22 yaşındaki kurye koli taşırken kalbine yenik düştü
YEREL HABERLER 22 yaşındaki kurye koli taşırken kalbine yenik düştü
1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı Turcoin kurucusu duruşmada servetini açıkladı 1 milyarlık vurgun davasında 1 kişiye tahliye
YEREL HABERLER 1 milyarlık vurgun davasında Turcoin kurucusunun ...
Aşı olmayan doktor hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aşı olmayan doktor hayatını kaybetti
Burun revizyonundaki tehlikeye dikkat İkinci burun ameliyatında cerrah hassas çalışmalı
YEREL HABERLER Burun revizyonundaki tehlikeye dikkat İkinci burun ...
Ölümün kıyısında 15 dakika 15 dakika kalbi duran kadın, doktorların yoğun çabası ile yeniden hayata tutundu Günde 4 paket tükettiği sigara ölümün eşiğine getirince kaldırıp attı
YEREL HABERLER Ölümün kıyısında 15 dakika 15 dakika kalbi duran ...
Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Bakank Varank: “Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa bu gençler sayesinde yazacak”
YEREL HABERLER Bakank Varank: “Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa ...
Koronavirüsü geçirenlerin yüzde 75´inde etkileri sürüyor
YEREL HABERLER Koronavirüsü geçirenlerin yüzde 75´inde etkileri ...
Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
YEREL HABERLER Bakan Varank'tan otonom araçlar yapan gençlere destek
Kartepe yüzme havuzunda kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Kartepe yüzme havuzunda kayıtlar başladı
Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim
YEREL HABERLER Jandarmadan okul önlerinde sıkı denetim
Balkan Kültür Evi, İzmit’te Balkan kültürünü yaşatacak
YEREL HABERLER Balkan Kültür Evi, İzmit’te Balkan kültürünü ...
KO-MEK’te yüz yüze eğitim sıkı tedbirlerle başladı
YEREL HABERLER KO-MEK’te yüz yüze eğitim sıkı tedbirlerle başladı
Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
YEREL HABERLER Hamsi 10 liraya düştü, marul fiyatları tavan yaptı
Boynundan yaralanan kadın tedaviye alındı 
YEREL HABERLER Boynundan yaralanan kadın tedaviye alındı 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.