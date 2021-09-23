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Havadan tespit edildi, 1 milyon 197 bin TL para cezası kesildi İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye ceza yağdı

İHA

Havadan tespit edildi, 1 milyon 197 bin TL para cezası kesildi İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye ceza yağdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi’nde uçakla yapılan denetimlerde, denize yakıt sızdırdığı tespit edilen gemiye 1 milyon 197 bin 865 TL para cezası kesildi.
İzmit Körfezi’ni kirleten gemilere göz açtırılmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz uçağı ile İzmit Körfezi’nde denetimlerini sürdürüyor. Bugün deniz uçağı ile gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında, Derince ilçesinde bulunan Safiport Limanı’ndaki bir geminin denize yakıt sızdırdığı tespit edildi. Yapılan tespitin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, kirliliği önlemek için çalışma başlattı.
Kirliliğe sebep olan Panama bandralı Yılmaz Deniz isimli kuru yük gemisine ise 1 milyon 197 bin 865 TL para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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