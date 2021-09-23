Leyla Atakan Turnuvası: Galatasaray: 87 - Bursa BŞB: 71

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– UMF Yapı İzmit Belediyespor’un ev sahipliğinde düzenlenen 2. Leyla Atakan Kupası ikinci gününde Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediye’yi 8771 mağlup etti.





Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Can Mavisu xx, Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Ali Osman Kanık xx

Galatasaray: Eda Şahin xx 4, Simge Tokmak x, Melis Gülcan xxx 15, Miray Balotu xx 6, Mısra Albayrak xx 4, Sude Yılmaz xx 6, Pelin Derya Bilgiç xx 4, Anete Steinberga xxx 13, Gizem Başaran Turan xxx 10, Tına Krajisnik xxx 18, Berna Şahin xx 2, Merve Aydin xx 5

Başantrenör: Efe Güven

Bursa Büyükşehir Belediye: Claudia Cuic xxx 14, Gizem Uca xx 4, İlemnur Akengin xx 5, Merve Arı xx, Duygu Özen xx, Gonca Karataş xx 8, İrem Sözen x, Saranda Daci xxx 10, Ferda Yıldız xx 10, Sudenur Bayrak x, Kathleen Doyle xxx 15, Tuğçe Turus x

Başantrenör: Aydın Uğuz

1. Periyot: 2319 (Galatasaray lehine)

Devre: 4736 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 6558 (Galatasaray lehine)

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