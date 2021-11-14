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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

İHA

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, ligin 12. haftasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı
Hakemler: Berkay Erdemir xx, Uğur Erdoğan xx, Mustafa Burak Dilipaklı xx
Belediye Derincespor: Taha Ayhan xx, Bertuğ Başdemir xx, Efe Karaoğlu xx, Uğurcan İkikardeş xxx (Ramazan Özkabak dk. 72 xx ), Mehmet Tosun xxx (Sercan Uslu dk. 84 ?), Melih İnan xx, İlker Cihan xxx, Tayfun Kırca xx, Muhammed Enes Yılmaz xx, Mesut Can Tunalı xxx (Kadir Torbacı dk. 84 ?), Muhammet Fatih Yıldırım xx
Teknik Direktör: Murat Parlak
Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen Çilingir xx, İsa Baltacı xx (Fahri Utku Öçalmaz dk. 90 ?), Fikret Sevilgen xx, Halil Yılmaz xx (Batuhan Türk dk. 88 ?), Barış Şen xx (Doğacan Diker dk. 75 x), Emre Aydın xx (Emre Karadağ dk. 90 ?), Umut Dilek xx, Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Ahmet Mümin Papaker xx, Fevzi Özkan xx (Kağan Topçu dk.88), Emre Yıldırım xx
Teknik Sorumlu: Hüseyin Dağ
Sarı kartlar: Bertuğ Başdemir, Muhammet Fatih Yıldırım (Belediye Derincespor), Umut Dilek, Doğacan Diker, Fikret Sevilgen (Karbel Karaköprü Belediyespor)

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