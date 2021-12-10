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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de Cevher Dudayev Parkı törenle açıldı

İHA

Kocaeli'de Cevher Dudayev Parkı törenle açıldı

Kocaeli Körfez Belediyesi tarafından inşa edilen 3 buçuk milyon liralık yatırım ve 15 bin metrekare alana sahip Cevher Dudayev Parkı, törenle hizmete açıldı.
Körfez Belediyesi tarafından 3 buçuk milyon liralık maliyetle 14 dönümlük alana inşa edilen Cevher Dudayev Parkı, gerçekleşen törenle hizmete açıldı. Parkın açılış törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Garnizon Komutanı Ayhan Gedik, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, çeçen gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Parkın açılış konuşmasında Cevher Dudayev’in önemine dikkat çeken Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dudayev’in birkaç sözüne yer vererek yapmış oldukları bütün çalışmaları ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

"İslam dünyasında birlik oldukça mehteranımız gümbür gümbür vurur"
Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak, ”Burada açılışını yaptığımız bu parka adını veren yiğit komutan Cevher Dudayev’e Allah gani gani rahmet eylesin. İsimlerin verilmesi bu davanın kıyamete kadar genç nesillere aktarılması son derece kıymetli. Tüm İslam dünyasında biz birlik ve beraberlik içinde oldukça, Allah’ın izniyle mehteranımız gümbür gümbür vurur. Başta Belediye Başkanımız Şener Söğüt olmak üzere bizi burada toplayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuklar en değerli toplumsal göstergedir
Cevher Dudayev Parkı'nın açılış töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Genel olarak, bir sanayi kenti olarak bilinen Körfezimizin, sanayi dışında kültür, turizm, spor, doğa, tarım ve çevre gibi birçok alanda öne çıkan yönleri olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu özelliklerden herhangi birisini göz ardı etmek gibi bir durumumuz olamaz. Çocuklar en değerli toplumsal göstergedir. Eğer çocuk dostu bir kent inşa edebiliyorsak herkes için yaşanabilir bir kent üretebiliyoruz denilebilir. Yerel yönetimler çocuklar için, gençler için konforlu, sağlıklı, doğal ve engelsiz oyun mekanları üretmelidir. Bu amaçla yaptığımız bu parkta, toplam 3 buçuk milyon lira maliyetle hizmete sunulmuş parkımızın toplam alanı 15 bin metrekaredir. 9 bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak tasarlanmış olup, parkımızda 1 halı saha, 1 basketbol sahası, sosyal ve spor gelişim alanlarının yanı sıra dinlence ve çocuk alanları da bulunmaktadır. Yine bu alana 180 adet ağaç ve 15 bin çalı bitkisi yaparak parkımızın Körfez’de vatandaşlarımıza aileleriyle zaman geçirebilecekleri bir alan olarak hizmet vermesini sağlamış bulunmaktayız. Sadece Körfez’de değil, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yapılan her projede planlama, gerekse uygulama alanında bizlere imkanlarının en üst seviyesinde olanaklar sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, onun saygıdeğer başkanı sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve çalışma arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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