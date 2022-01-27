Eksi 8 derecede kitap keyfi Kimi sucuk pişirdi, kimi kitap okudu

Kocaeli'nin yüksek kesimlerine akın eden vatandaşlar, kar keyfini doğa ile iç içe yaşadı. Eksi 8 derecede ateş yakan vatandaşlardan bazıları çay ve yemek eşliğinde sohbet etti, bazıları ise kitap okudu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 aydır kar yağışları etkisini sürdürürken, kar kalınlığı ise yer yer 1 buçuk metreye ulaştı. Kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşlar ise Kartepe'nin yüksek kesimlerinin yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar kalabalık yerleri, bazıları ise sakin alanları tercih ederek doğa ile iç içe vakit geçirdi. Eksi 8 derecede kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşlardan bazıları ateş yaktı, çay ve yemek eşliğinde sohbet etti, bazıları ise kitap okudu. Kar topu oynamayı da ihmal etmeyen vatandaşlar, doğanın keyfini doyasıya sürdü.



"Doğa herkese yeter"

Yoğun sınav dönemi sonrası doğada stres atmanın kendilerine iyi geldiğine değinen üniversite öğrencisi Furkan Karapunar, "Birinci dönemi bitirdik. Arkadaşlarımızla burada stres atıyoruz. Birinci dönemin yorgunluğunu buralarda değerlendiriyoruz. Aşağılarda birçok tesis var ama biz kendi aramızda, doğada değerlendirmeye çalışıyoruz. Buraya geldik, buradaki şartları pek bilmediğimiz için önce keşif yaptık. Kamp sandalyelerimiz zaten vardı, onun haricinde kızak aldık. Marketten malzemelerimizi aldık ve burada arkadaşlar arasında eğleneceğiz. Arkadaşlarımızla beraber şehirden, şehrin yoğunluğundan uzaklaşmak için malzemelerimizi alıp üst noktalara, zirvelere çıktık. Semaverimizi yaktık, malzemelerimizi ayarlıyoruz ve birazdan kahvaltımızı yapacağız. Akşama doğru da ateşimizde etimizi pişirdikten sonra yiyip sonra yola çıkacağız. Doğada kitabımı da okudum, burayı iyi değerlendirdim. Doğa herkese yeter" şeklinde konuştu.



"Doğanın keyfini çıkardık"

Misafir olarak geldiği Kocaeli’de ablası ve yeğenleriyle beraber doğada zaman geçirdiklerini ve bunun keyfini sürdüklerini anlatan Zeynep Kulaksız ise "Burada çok güzel zaman geçirdik. Yeğenlerim ve ablamla, doğanın, karın keyfini çıkarmak için geldik mangal yaptık, çayımızı içtik. Kendi imkanlarımızla güzel bir gün geçirmeye çalıştık. İlle de tesislere gitmek gerekmiyor, doğada da zaman geçirilebiliyor. Karın keyfini çıkardık, doğanın keyfini çıkardık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.