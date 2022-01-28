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Karda mahsur kalan vatandaşların imdadına büyükşehir belediyesi yetişti

İHA

Karda mahsur kalan vatandaşların imdadına büyükşehir belediyesi yetişti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde karla kapla yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.
Başiskele ilçesine bağlı Servetiyekarşı Mahallesi'ne hasta ziyaretine giden 2 kişi, otomobilleriyle karla kaplı yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların imdadına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişerek, kapalı olan yolu iş makineleriyle açtı.

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