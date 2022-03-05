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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçiye gelir kaynağı olacak

İHA

Çiftçiye gelir kaynağı olacak

Kocaeli çiftçisine hem gelir kaynağı hem de Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi olacak olan merkezde yoğun imalat çalışmalarına sona yaklaşıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi olacak distilasyon merkezinde sona yaklaşıldı. Yapı kontrol dairesi başkanlığı ekipleri, bina içinde seramik imalatı, tavan imalatı ve alçı sıva işlemlerini tamamladı. Yapılan işlemler doğrultusunda ana tesis binasında ise çelik kontrüksiyon işlemleri ve betonarme işlemleri tamamlanırken, çatı kaplama işlemine başlanması planlandı.
Kocaeli için önemli bir kazanç kapısı olacak distilasyon tesisi; ana tesis binası, idari bina, ön kurutma dairesi, kazan dairesi ve açık havuz sistemi olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. 42 dönüm alan içinde; 2 bin 860 metrekare ana tesis kapalı alanı, bin metrekare üstü ön kurutma kapalı alanı, 777 metrekare idari bina alanı, 181 metrekare kazan dairesi ve 175 metrekare açık havuz olmak üzere toplam 4 bin metrekare büyüklüğü alanda Kocaeli çiftçisine hizmet verecek. Bu bağlamda Kocaeli’de üretilen tıbbi ve aromatik bitkiler iç piyasanın yanı sıra Türkiye’nin bu alandaki ihracatına da katkı sağlayacak. Kullar’da 15 dönümlük arazi üzerine kurulan bu tesiste distilasyon bitkisi yetiştirilerek, su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde edilmesi, katma değeri yüksek tarım ürünleri ekilerek, bu ürünlerin ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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