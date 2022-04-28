Başkan Muzaffer Bıyık’ın acı günü

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın babası Hacı Ahmet Bıyık (80), memleketi Kastamonu’da geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın babası Hacı Ahmet Bıyık, memleketi Kastamonu’da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede vefat etti. Evinde rahatsızlanan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın babası yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Başkan Muzaffer Bıyık, babasına son görevini yerine getirmek için memleketi Kastamonu’ya gitti. 4 çocuk babası olan Hacı Ahmet Bıyık’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kastamonu Daday Aktaştekke Köyü’nde toprağa verilecek.

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