Oyuncak gemilere uyuşturucu saklayan şüphelilere polis şoku Oyuncak gemiler içine gizlenmiş bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, oyuncak gemiler içine gizlenmiş bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri TEM Otoyolu üzerinde kontrol yaptığı sırada bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, detaylı arama yaptı. Araçta yapılan aramada, oyuncak gemiler içine gizlenmiş bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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