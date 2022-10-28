Dilovası Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı 



DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapımı tamamlanan ve işletmesini Dilovası Belediyesi´nin üstlendiği Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı.

Kuzey Marmara Otoyol İşletmesi ve Dilovası Belediyesi tarafından Demirciler Mahallesi´nde faaliyete geçirilen Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi´nin açılışına Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Kuzey Marmara Otoyolu çalışanları katıldı.

16 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULDU

Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kedi, köpek ve kanatlı hayvanlarına hizmet verecek. 16 bin metrekarelik merkezde teşhis ve tedavi aşılama uygulamaları iç dış parazit uygulamaları, tüm hayvanları kapsayacak ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri, hemogram cihazı, ultranografi cerrahi müdahale ve aşılar dahiliye hastalıkları, küpeleme çipleme uygulamaları, hayvan nakil mobil araçları, yardımcı personel odaları personel dinlenme ve ihtiyaç giderlerini karşılayacak hizmetler verilecek.

`CANLILARA KARŞI OLAN SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ´

Açılışta konuşan Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, "Kuzey Marmara Otoyolu olarak bulunduğumuz tüm alandaki canlılar bizler için çok kıymetli. Canlılara karşı olan sorumluluğumuzun farkındayız ve onların yanındayız. Ekiplerimiz sahipsiz canlıların beslenmeleri, barınmaları ve yaralarının sarılması için 7 gün 24 saat özverili ile çalışıyor. İşletmesini yönettiğimiz Avrupa yakasından Anadolu yakasına uzanan 435 kilometrelik hat üzerinde, bugüne kadar 3 bin 700´e yakın sahipsiz hayvana müdahalede bulunduk. Gece gündüz demeden çalışan yol ekiplerimiz, kimi hayvanı güvenli bölgeye alırken kimi hayvanı tedavi ettiriyor, kimi hayvanı da sahiplendirerek onlara sıcak birer yuva kazandırıyor. Otoyolumuzu hem çevresindeki canlılar hem de kullanıcılarımız için daha güvenli hale getirme gayesiyle 16 dönümlük arazi üzerine inşaat ettiğimiz bu merkezimizi Dilovası Belediyemize teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

`SEVİMLİ DOSTLARIMIZA YUVA, HASTALIKLARINA ŞİFA OLACAK´

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise, "Kuzey Marmara Otoyolu yönetiminin sosyal projeler kapsamında yapımını tamamladığı ve işletmesi belediyemiz tarafından yapılacak tesisimiz, sevimli dostlarımıza yuva, hastalıklarına şifa olacak inşallah. Başta bu güzel tesisi yaparak, bugünkü protokol ile belediyemize devreden Kuzey Marmara Otoyolu yönetimi olmak üzere herkese çok teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek, tesis gezildi. Görevliler tesis hakkında bilgi verdi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Mesut ÇATAK

2022-10-28 10:47:54



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