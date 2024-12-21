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        Haberler Gündem Güvenlik Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

        Kocaeli merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 05:07 Güncelleme: 21.12.2024 - 05:07
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        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 6 tutuklama
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        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına yönelik çalışma başlattı.

        Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Kocaeli ve Siirt'te belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        AA'nın haberine göre; operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 10 mağdur kadın da kurtarıldı.

        Ayrıca, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında 5 taşınmaz, 5 motorlu araç ile banka hesapları olmak üzere 7 şüpheliye ait, piyasa değeri yaklaşık 35 milyon lira olan taşınır taşınmaz mal varlıklarına el koyma ve müsaderesine yönelik soruşturma başlatıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık işlemleri sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'ine ise konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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