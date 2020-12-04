İHA

Olay 01.50 sıralarında Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kumlu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 kartlı binanın birinci katındaki balkonda bulunan kombide gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Patlama sırasında evde bulunan 3’ü çocuk 7 kişilik Yörükoğlu ailesi ve komşuları korku ile kendilerini dışarı atarak durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evde yapılan kontrolde patlama sırasında yanma ve hasar oluşmadığı tespit edildi. Ambulansta kontrol amaçlı müdahaleleri yapılan 7 kişilik aile, yara almadan atlattıkları olay sonrasında evlerine döndü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.