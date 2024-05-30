Kocaeli'nde tüyler ürperten olay, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; olaydan bir gün önce birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu, kavga etti. Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A.'ya (32) anlattı.

600 BİN TL KEFALETLE SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. İ.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkan M.A. ve S.A., adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

BAKAN TEKİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmenin darp edilmesine şu sözlerle tepki göstermişti:

“Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız.

Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz ‘Veli Randevu Sistemi’nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun."