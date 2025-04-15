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        Haberler Gündem Güncel Kocaelide 12 ton etil alkol ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de 12 ton etil alkol ele geçirildi: 9 gözaltı

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 12 ton etil alkol ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:05
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        Kocaeli'de 12 ton etil alkol ele geçirildi
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        Kocaeli'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak etil alkol imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen yapıda arama gerçekleştirildi.

        Aramalarda, 12 ton etil alkol ile 6 ayrıştırıcı filtre ve paketleme ünitesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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