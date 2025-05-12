Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi resmen sona erdi

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in dün maçın ardından basın toplantısında kupa töreninin ardından veda edeceğini söylemesinin ardından bugün kulüpten resmi açıklama yapıldı.

KOCAELİSPOR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Yeşil-siyahlı kulüpten yapıalan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze katkılarından ve 16 yıllık hasreti sona erdirerek yaşattığı şampiyonluktan dolayı teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.