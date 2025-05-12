Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi resmen sona erdi - Futbol Haberleri

        Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi resmen sona erdi

        Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ve dün kupasını kaldırarak şampiyonluğu binlerce taraftarıyla kutlayan Kocaelispor'da bugün beklenen teknik direktör ayrılığı resmen yaşandı. İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:40 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor'da Taşdemir dönemi resmen bitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in dün maçın ardından basın toplantısında kupa töreninin ardından veda edeceğini söylemesinin ardından bugün kulüpten resmi açıklama yapıldı.

        KOCAELİSPOR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

        Yeşil-siyahlı kulüpten yapıalan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze katkılarından ve 16 yıllık hasreti sona erdirerek yaşattığı şampiyonluktan dolayı teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        Kocaelispor'da 16. haftada iç sahada alınan Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından görevini bırakan Ertuğrul Sağlam'ın yerine teknik direktörlük için el sıkışılan İsmet Taşdemir, deplasmanda Boluspor maçıyla göreve başlamıştı. 22 lig maçında takımın başında sahaya çıkan Taşdemir, şampiyonluğu 35. haftada şehre armağan eden teknik ekibin başında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Titizlikle takip edilecek
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        'Türkiye'ye özel model' yarışı
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Her 3 kişiden birinin karaciğeri tehlikede olabilir!
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik