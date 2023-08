Ankara'nın Mamak ilçesinde eşi Şafak C.'yi (34) ruhsatsız tabanca ile bacağından ve baldırından yaralayan Yılmaz C. (36), adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre tedavisinin ardından taburcu edilen Şafak C. ise eşinden şikayetçi olmadı.

Korkunç olayda müstakil bir evde yaşayan Yılmaz C. ve Şafak C. Çifti arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz C., kanser hastası olan eşi Şafak C.'ye tabancayla ateş etti. Şafak C., ayağından ve baldırından yaralandı.

Olayın ardından aracıyla kaçan Yılmaz C., Mamak Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yılmaz C., emniyetteki ilk ifadesinde, "Olayı kendim gerçekleştirdim, eşim ile maddi sebeplerden dolayı tartıştım, bu sebeple eşimi vurdum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz C., adliyeye sevk edildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Şafak C.'nin ise eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi. Çiftin oğlu Berat C., annesinin babasından şikayetçi olmadığını belirterek, "Sabah tartışma oldu. Tartışmadan sonra ayırmaya çalışırken 2 el silah patladı. Yanlışlıkla oldu. Tartışma, babam kafa dinlemek için annemi göndermeye çalışmıştı, ondan çıktı. Ondan sonra 2 mermi patladı. Kasığına ve topuğuna geldi mermiler. Ardından hastaneye kaldırdık. Şu an durumu iyi" dedi.