Koğuş arkadaşlığı cinayetle bitti!
Olay, Düzce'de meydana geldi. Cezaevinde tanışmış sonra da ev arkadaşı olmuşlardı. Ama zamanla dostlukları düşmanlığa dönüştü. Aynı apartmanda ayrı dairelerde yaşayan iki koğuş arkadaşının son kavgasında kan aktı.
Giriş: 05.06.2024 - 19:28 Güncelleme: 05.06.2024 - 19:28
Olay, Düzce'de meydana geldi.
Cezaevinde tanışmış sonra da ev arkadaşı olmuşlardı.
Ama zamanla dostlukları düşmanlığa dönüştü.
Aynı apartmanda ayrı dairelerde yaşayan iki koğuş arkadaşının son kavgasında kan aktı.
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