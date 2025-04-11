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        Haberler Gündem Teyit "Köklü liselerdeki öğretmenler açığa alındı" iddiasına yalanlama

        "Köklü liselerdeki öğretmenler açığa alındı" iddiasına yalanlama

        Türkiye genelinde özellikle İstanbul'daki köklü liselerde görev yapan çok sayıda öğretmenin açığa alındığı iddiaları yalanlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:23 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:24
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        'Öğretmenler açığa alındı" iddiasına yalanlama
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        Sosyal medya platformu X'te bir hesap, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde öğretmenlerin, siyasi görüşleri nedeniyle açığa alındığı iddiasında bulunmuştu. Dolaşıma sokulan içerikte "İstanbul başta olmak üzere birçok ilde lise öğretmenleri açığa alınıyor. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde 30'dan fazla köklü liseye yönetici ve öğretmen atamaları yapılarak muhalif öğretmenlerin açığa alındığı ihbar hattımıza ulaştı." denilmişti.

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) edinilen bilgiye göre iddia gerçeği yansıtmıyor.

        Bilgilendirmede şu detaylar yer aldı:

        İddiaların sokak olayları veya muhalif olmak vs saiklerle alakası yok. Her sendikadan her görüşten öğretmenler görev alıyor, kriter asla o değildir, olamaz.

        Proje okulları ile ilgili açığa alınma paylaşımları doğru değil. Devlet memurlarında açığa alınma, suç işleme sonunda soruşturma sonucunda yapılan bir işlemdir.

        Proje okulları görevlendirmeleri, dört yıl süreli bir iştir ve süre bitiminde yeniden değerlendirme sonucunda yapılır. Yeniden görevlendirilememesi durumunda da alanında bir eğitim kurumuna görevlendirilir. Yıllardır usul böyledir ve her zaman da bu usulden olmuştur.

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