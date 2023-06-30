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Kol derisinden yapılan dudakla sağlığına kavuştu

Erzurum'da, yakalandığı dudak kanseri boynuna kadar yayılan hasta, kolundan doku nakliyle yapılan alt dudakla sağlığına kavuştu

Kol derisinden yapılan dudakla sağlığına kavuştu
AA

Oltu ilçesi Tuzla köyünde yaşayan 2 çocuk babası 66 yaşındaki İsrafil Taşkın'ın yaklaşık 1 yıl önce alt dudağında yara çıktı.

"Basit yara" düşüncesiyle doktora gitmeyen Taşkın, yarası büyüyünce yemek yemesinde ve yaşantısında sorun yaşamaya başladı.

Bir süre önce muayene için Erzurum Şehir Hastanesinden Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Burak Ergün Tatar'a başvuran Taşkın'a, tetkiklerinde alt dudak kanseri teşhisi konuldu ve boyun bölgesinde şüpheli lezyonlar görüldü.

Taşkın, doktorlar Tatar ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Egehan Salepci tarafından ameliyata alındı.

Yaklaşık 7 saat süren operasyonla dudak bölgesindeki kanserli hücre ve şüpheli lezyonlar temizlenen Taşkın'a kolundan alınan damarlı doku da nakledilerek dudak yapıldı.

Taşkın, ameliyat sonrası hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

DUDAK YARASI KANSER ÇIKTI

Plastik cerrah Tatar, hastanın dudağındaki küçük kitlenin sonrasında ani şekilde büyüdüğünü belirterek, "Hemen biyopsiyle kitleyi tanımladık kanser çıktı. Bu tip dudak kanserlerinde boynundaki lenf bezlerine yayılma ihtimali olduğu için gerekli tetkikleri yaptık ve KBB doktoruna yönlendirdik. Orada şüpheli lezyonlar görünce beraber ameliyata girdik." dedi.

Tatar, bu tip ameliyatlarda dudaktaki parçanın tümörden temizlenmesi için geniş alınması gerektiğine işaret ederek, operasyonda kanserli bölgenin tamamen temizlendiğini aktardı.

Ameliyatta KBB doktorunun boynundaki lenf bezlerini temizlediğini ifade eden Tatar, "6-7 saatlik operasyonla serbest doku nakli dediğimiz mikro cerrahi işlemlerle sol koldan doku alıp ağzına yerleştirdik. Damarları dikip onardığımız için yoğun bakımda kalması gerekiyordu, sonra tekrardan servise aldık." diye konuştu.

Tatar, "Hastanın kolundan alınan dokuyla dudak yaptık, mikro cerrahi yöntemlerle bu işler yapılıyor. Bazen bacaktan alabiliyorsunuz biz koldan tercih ettik. İlk başlarda dudak şiş gibi oluyor ama zamanla iyice çekilerek normale yakın bir dudak boyutunu alıyor. Önemli olan konuşabilmesi ve yemek yemesi, onlarla ilgili de bir fonksiyonel bozukluk yok." ifadelerini kullandı.

KBB doktoru Salepçi de ameliyatın oldukça özellikli ve zor olduğunu anlatarak, "Mikroskopik olarak damarlar dikiliyor, elimden geldiğince yardımcı oldum. Bu hastalıkta, özellikle baş boyun bölgesi dediğimiz bölgedeki kanserlerde boyuna sıçrayabiliyor, o yüzden oradaki lenf bezlerini de temizlemek gerekiyor." dedi.

"ÇOCUKLARIM YEMEK YEDİRİYORDU"

Ameliyatı yapılan Taşkın ise bir yıldır muayene olmayı ertelediğini belirterek, "Dudağımdaki hastalık boynuma kadar gitmiş. Sağ olsun Burak bey ameliyat etti ve kanseri temizledi. Sonra kolumdan et alıp dudak yaptı. Önceden zor oluyordu, çocuklarım yemek yediriyordu, kötü görüntü vardı, rahatsız ediyordu. Burak bey bizi büyük bir dertten kurtardı, Allah şerefini artırsın." diye konuştu.

Hastanın eşi Ayten Taşkın da önceden yemek yiyemeyen ve sürekli yara bölgesi kanayan eşinin sağlığına kavuştuğunu söyledi.

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