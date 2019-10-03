Kol kırığına alçı nasıl yapılır?

Kol kırıkları kişinin rahat hareket etmesini olumsuz yönde etkileyen, birçok işin aksamasına neden olan durumlardandır. Sağlam bir şekilde yapılan alçı kolun kısa zamanda eski işlevini kazanmasını sağlamaktadır.

Kırılan kol alçıya alınırken şu şekilde bir yol izlenmektedir;

Öncelikle alçı yapımına başlanırken hastanın rahat olduğu bir pozisyonda olması istenmektedir. Alçıya alınacak kol dirsekten itibaren masaya dayandırılır. Doktor kola kendi istediği pozisyonu verir ve hastanın bileğini geri çekmesi, baş ve işaret parmağını birleştirmesi söylenir. Alçıya alım bitene kadar bu şekilde kalmak gerekmektedir. Bunun sonrasında işleme başlanır.

İlk işlem; geniş bir kabın içerisinde bulunan hafif sıcak su içerisine alçı sargı bezleri konulur. Su içerisine konan sargı bezleri hava kabarcıklarının su yüzeyine çıkmasına neden olmaktadır. Bu işlem kullanılacak sargı bezlerince devam ettirilmektedir. Sudan çıkarılan sargı bezlerinin suyunun süzülmesi için sıkılıp, içerisindeki sudan arındırılır. Sıkılan alçı bandajı artık kullanıma hazır bir halde bulunmaktadır.

Sargının uç kısmı sol el, yumak kısmı da sağ el ile tutulur. Sonrasında sargı sarar şekilde alçı bezi kola sarılmaya başlanmaktadır. Sarma işlemi devam ederken hiçbir şekilde sargı bezi bükülmemelidir. Her bir sarış diğerinin üçte birlik kısmını örtecek şekilde yapılmalıdır. Alçı sargısı kırığın derecesine yönelik birçok kere sarılabilmektedir. Yeteri kadar sargı bezi ile sarıldıktan sonra üzerine alçı çamuru sürülmektedir. Son olarak bezde oluşan kırışıklıklar düzeltilir. Başparmak ve işaret parmağının serbest bir şekilde durması önemlidir. Alçı başka bir alçı bezi ile sağlamlaştırılarak, kol askısı ile desteklenir. Bu şekilde işlem tamamlanmış olmaktadır.