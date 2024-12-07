Gölün eksi günlerinde olduğu gibi yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacağı günü beklediklerini ifade eden Hayrettin Kam, "Gölümüz 80 ile 100 metre derinliğindeydi ancak bir takım heyelanların ve sel suların getirmiş olduğu bayır ve beyaz topraklarla kaynaklarımızı doldurdu. Bunun neticesinde göl alttan beslenemez hale geldi. Alttan beslenen gölümüzü yeryüzüne çıkarmak için bir çalışma başlattık. Aynı zamanda bizim bu gölümüzü görmek için yerli ve yabancı turist çok geliyordu. Doğanın ve gölün güzelliğine seyretmek için geliyorlardı. Çameli Belediyesi olarak çevreye duyarlı bir şekilde çalışmalar yapmıştık. Gelen turistler genellikle kamp kurmaya, dinlemeye geliyordu. Yine eski haline kavuşturursak yine yerli ve yabancı turistlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Gölümüzü görmek için akın akın insanların geleceğinin kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.