Pankek, bir nevi krep gibi yapılır tabii krep tuzlu bir yiyecekken, pankek tatlıdır. Pankekler genelde kahvaltıda tüketilir ancak üzerine şurup, krema veya meyve eklendiğinde bir tatlıya bile dönüşebilir. Peki, Pankek nasıl yapılır? İşte, kolay pankek tarifi...

2 yumurta 1 yemek kaşığı şeker Kulak memesinden daha koyu kıvama gelene kadar un 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu

KOLAY PANKEK TARİFİ

Hazırlanış

- Tüm malzemeleri iyice çırpın. Dilerseniz mikser kullanabilirsiniz.

- Yapışmaz teflon tavaya biraz yağ dökün ve yağı tüm tavaya yayın. Hamurdan küçük parçalar alarak hamurun tavada yayılmasını bekleyin.

- Pankekler göz göz olduğunda pişmiş demektir. Diğer tarafını çevirin ve her iki tarafın da pişmiş olduğuna emin olun.

- Servis önerisi olarak; pankekleri sade olarak da yiyebileceğiniz gibi meyve, krema veya şurup ile de tüketebilirsiniz.