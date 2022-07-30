Kolesterol belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Olması gereken kolesterolün sağlık için olması gereken seviyelerde tutulmasıdır. Bunun içinde düzenli ve sağlıklı yaşamak gerekmektedir. Kişide kolesterol yükselmesi de istenmeyen ve tercih edilmeyen bir durumdur. Bu nedenle pek çok kişi kolesterol düzenleyici ilaçlar kullanmaktadır. Ancak bu ilaçların düzenli ve doğru dozlarda kullanılması çok önemlidir. Gereğinden az ya da çok kullanılan ilaçlar hayati sorunlara bile neden olabilmektedir. Bu içeriğimizde sizlere kolesterol nedir, normal değeri kaç olmalı? Kolesterol belirtileri ve tedavisi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte kolesterol ile ilgili merak edilenler…

Kolesterol Nedir?

Kolesterol nedir sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Kolesterol insanların bedeninde bulunan kanla beraber taşınan yağa benzeyen bir maddeye denmektedir. Özellikle hayvansal gıdaların tüketimiyle bedende depolanan kolesterol vücutta pek çok organın olması gereken işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olmaktadır. Ancak kolesterolün vücutta olması gereken bir değeri vardır. Bunun üzerinde ya da altında olması kişiye hayati zararlar verebilmektedir.

Kolesterol Değeri Kaç Olmalı?

Kolesterol değeri kaç olmalı sorusunun yanıtlanmasının öncesinde değerlerin iyi ve kötü kolesterol olarak ayrılması gerekmektedir. Kötü kolesterol olarak da isimlendirilen LDL seviyesi 130’un üzerinde olmamalıdır. Buna karşılık iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL ise ortalama 40-50 civarında olmalıdır.

Kolesterolü Ne Düşürür?

Kolesterolü ne düşürür sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Öncelikle kişi fazla kilolarından kurtulması alkol/sigara gibi alışkanlıklardan uzak durmalı, beslenmesini düzenlemeli, düzenli egzersiz yapmalıdır. Bunların yanı sıra kişi yaşlandıkça, böbreklerinde ve karaciğerlerinde tahribatlar oluştukça örneğin şeker hastalığı yüzünden kolesterolü yükselmektedir. Dolayısıyla böyle riskli konumdaki kişilerin yaşam tarzlarını tamamen değiştirmesi gerekmektedir.

Kolesterol Belirtileri

Kolesterolün yükselmesi oldukça sinsidir. Çoğunlukla kişi kendisindeki değişimleri kolesterol ciddi seviyelere çıkmadan fark etmez. Bu nedenle kronik hastalığı olanlar ve belli bir yaşın üzerinde olan kişilerin düzenli olarak kan testiyle kolesterol seviyelerini kontrol etmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili gerçekleştirilen pek çok araştırmanın sonucunda kolesterole belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;

Yüzde, gözlerde, ellerde ve tendon bölgesinde görülen belirgin rengi sarı yağ bezelerinin oluşması,

Cildin lekelenmesi,

Sürekli yorgun ve halsiz hissetmek

Göğüste ağrı

Başın dönmesi,

Vücuda herhangi bir yerinde görülen morluklar,

Nefesin daralması,

Bacakların ve ayakların uyuşması,

Cildin solgunlaşması,

Herhangi bir yerde yara olduğunda iyileşmenin geç olması

Kolesterol Tedavisi

Kolesterol tedavisi için ilk olarak kişiye uzman bir hekim tarafından teşhisin konması gerekmektedir. Ardından doktorun verdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra beslenmenin ve genel yaşam tarzının düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle spor yapmayan kişilerin spora başlaması ve kilolu olan kişilerin de zayıflaması tedavi için önemli adımlar arasındadır.

Kolesterol Yüksekliği Nedir?

Kolesterol yüksekliği nedir sorusunun yanıtının sayısal veriler aracılığıyla verilmesi çok daha doğrudur. Kolesterolün 240 seviyesinin üzerinde seyretmesi oldukça tehlikelidir. Yapılan kan testleriyle doktorlar kolaylıkla kolesterol yüksekliğini fark etmektedir.

Kolesterol Düşüklüğü Nedir?

Kolesterol düşüklüğü nedir sorusunun en kesin yanıtı kolesterolün olması gerekenin altında seyretmesidir. Böyle durumlar söz konusu olduğunda damarlarda daralma, sertlik ve plakların oluşması gibi ciddi sorunlar başlayabilir.

Kolesterol Baş Ağrısı Yapar Mı?

Pek çok kişi kolesterol baş ağrısı yapar mı diye merak eder. Kolesterol baş ağrısı yapar ve bunun yanı sıra başta dönme, halsiz ve yorgun hissetme gibi olumsuzluklara da neden olabilir.