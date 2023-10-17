Kolesterolü düşürmek için uzmanların tavsiye ettiği 4 altın kural
Kan tahlili yaptırdıktan sonra kolesterolünüzün yüksek olduğunu hep görüyor olabilirsiniz. Kolesterolünüzü düzenli olarak kontrol altına almak için uygulamanız gereken birkaç altın kural var. Sağlıklı beslenmenin yanında uygulayacağınız bu takviyeler gözle görülür fark yaratabilir
NEDEN KOLESTEROLÜNÜZ HAKKINDA ENDİŞE DUYMALISINIZ?
Kolesterol kalp hastalığı ve felç riskini etkileyen iki ana gruptan oluşur. Her iki tip kolesterol de kan dolaşımında lipoprotein adı verilen moleküllerin içinde taşınır.
LDL KOLESTEROL NEDİR?
Kolesterol türlerinden birisi olan LDL için genellike kötü kolesterol tabiri kullanılır. Bu lipoprotein, kolesterolü karaciğerden alarak vücuttaki hücrelere taşır. Kandaki yüksek LDL kolesterol seviyeleri damarlarda plak birikmesine neden olur ve bu durum kalp hastalığı ya da felçi riskini artırabilir.
HDL KOLESTEROL NEDİR?
İyi kolesterol olarak bilinen HDL, fazla kolesterolün kan dolaşımından uzaklaştırılmasına yardımcı olur ve lipoproteinleri geri karaciğere ileterek atılmasını sağlar. Yüksek HDL kolesterol seviyesi kalp hastalığı ve felç riskinin azalmasıyla ilişkilendirilir.
BİRİNCİ ALTIN KURAL "LİF"
Beslenme yoluyla LDL kolesterolünüzü düşürmek istiyorsanız tüketmeniz gereken en önemli gıdalardan birisi lifli yiyecekler. Lifler, bağırsaklarda jel benzeri bir madde oluşturur. Bu jel yapılı madde, kolesterol moleküllerine bağlanır ve kan dolaşımına karışmasını önler. Böylece kolesterol dışkı yoluyla atılır.
Lifli gıdalar, meyveler, sebzeler, yulaf, arpa, fasulye ve mercimek gibi yiyeceklerin içerisinde bol miktarda bulunur. Aynı zamanda piyasada çok miktarda lif takviyesi bulunur.
İKİNCİ ALTIN KURAL "PROBİYOTİKLER"
Kolesterol düşürücü olarak bilinen probiyotikler çeşitli özellikleri sayesinde kolesterolü gerçekten aşağı çekebiliyor. 2018 yılında yapılan bir çalışmada bilim insanları 32 araştırmanın sonucunu bir araya topladı ve analiz etti.
Analiz sonucunda probiyotik kullanan kişilerin toplam kolesterol düzeylerinin yüzde 13 oranında azaldığını görüldü. Probiyotikler günümüzde gıdaların yanı sıra kapsül veya toz halinde de günlük olarak tüketilebiliyor.
ÜÇÜNCÜ ALTIN KURAL "KIRMIZI PİRİNÇ MAYASI"
Kolesterolü düşürmek için kullanılan yöntemlerden birisi olan kırmızı pirinç mayası özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinde tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak sıklıkla uygulanıyor. Kapsül formunda bulunan kırmızı pirinç mayası diğer tavisye edilen ürünlere göre daha az etkili.
DÖRDÜNCÜ ALTIN KURAL "DİYET VE TAKVİYELER TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"
Kolesterolü düşürmek için tavsiye edilen takviyelerin hepsi doktor kontrolü altında kullanılmalı. Tek başına uygulayacağınız diyet değişiklikleri yeterli gelmeyebilir. Tüm bunlarla beraber sigarayı azaltmak, stres seviyesini kontrol etmek ve düzenli egzersiz yapmak kolesterol seviyesini düşürmek için önemli rol oynayan etkenlerden birisi.
Kaynak: Science Alert