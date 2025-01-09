Kolide bulunan 'Fıstık'a Antalya havası iyi geldi

"STRES ALTINTAYDI VE AÇ KALMIŞTI"

Fıstık yemeyi çok sevdiği için yavru maymuna 'Fıstık' adını verdiklerini ifade eden Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, “Fıstık otogarda yakalanıp Doğal Yaşam Parkımıza geldiğinde çok korkmuştu. Stres altındaydı ve aç kalmıştı. Bu süreç boyunca geçen günlerde onun daha keyifli ve neşeli olduğunu izledik. Antalya'nın havası, iklimi ona iyi geldi" dedi.