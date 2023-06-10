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Kolombiya'daki uçak kazasında mucize: 40 gün sonra bulundular

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ olarak bulunduğu resmen teyit edildi.

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  • Kolombiya'daki uçak kazasında mucize: 40 gün sonra bulundular

    Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu." ifadesini kullandı.
  • Kolombiya'daki uçak kazasında mucize: 40 gün sonra bulundular

    Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Ordu, haberi "Mucize" olarak duyurdu.
  • Kolombiya'daki uçak kazasında mucize: 40 gün sonra bulundular

    Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği kaydedilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi.
  • Kolombiya'daki uçak kazasında mucize: 40 gün sonra bulundular

    Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarının ise "sıvı kaybı" ve "böcek ısırığı" kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi.
  • Kolombiya'daki uçak kazasında mucize: 40 gün sonra bulundular

    Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs'taki açıklamasında, çocukların sağ bulunduğu belirtilmiş ancak akıbeti doğrulanamamıştı.

     
  • Kolombiya'daki uçak kazasında mucize: 40 gün sonra bulundular

    Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı.
  • Kolombiya'daki uçak kazasında mucize: 40 gün sonra bulundular

    Ülkenin güneyindeki ormanlarda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedi tespit edilmişti.
  • Kolombiya'daki uçak kazasında mucize: 40 gün sonra bulundular

    Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

 

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