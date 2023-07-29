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        Haberler Dünya Kolombiya Devlet Başkanı Petro'nun oğlu gözaltına alındı

        Kolombiya Devlet Başkanı Petro'nun oğlu gözaltına alındı

        Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, bugün oğlu Nicolas ve oğlunun eski eşinin savcılık tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 17:55
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        Kolombiya Devlet Başkanı'nın oğlu gözaltına alındı
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        Kolombiya Devlet Başkanı Petro, açıklamasında bir baba olarak oğlunun hapse girmesinin kendisini çok fazla üzdüğünü ancak bir Devlet Başkanı olarak soruşturmanın hukuka uygun olacağına dair garanti verdiğini belirtti.

        Petro "Oğluma şans ve güç diliyorum. Bu olaylar karakterini oluştursun ve hataları üzerine düşünebilesin. Başsavcı huzurunda da belirttiğim gibi kararlarına müdahale etmeyeceğim, baskı yapmayacağım; yasa, süreci özgürce yönlendirsin" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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