        Kolombiyalı oyuncu Yesly Dimate, İstanbul'u keşfetti - Magazin haberleri

        Kolombiyalı oyuncu Yesly Dimate, İstanbul'u keşfetti

        Kolombiyalı oyuncu Yesly Dimate, sevgilisi Tony Özkan ile İstanbul'u keşfetti. Türk mutfağını deneyimleyen Dimate, tatil anlarını paylaştı

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 19:30 Güncelleme: 04.09.2025 - 19:30
        Kolombiyalı oyuncu İstanbul'u keşfetti
        Bu yaz Türkiye, Travis Fimmel, Jason Statham, Ousmane Dembélé, Emma Corrin ve Anya Taylor-Joy gibi dünyaca ünlü oyuncu ve futbolcuları ağırladı ve ağırlamaya devam ediyor.

        Son olarak Kolombiyalı oyuncu Yesly Dimate’in yaz tatil durağı da Türkiye oldu.

        Yesly Dimate’ye, Almanya’da yaşayan Türk kökenli sevgilisi Tony Özkan da eşlik etti.

        Ünlü oyuncu, İstanbul sokaklarını ve Galata Kulesi gibi şehrin simgesel yerlerini keşfe çıktı.

        Türk mutfağını keşfeden Yesly Dimate, paylaşımlarında çay keyfi yaptığı anları da sıkça gösterdi.

        Galatasaray formasıyla ve İstanbul’daki keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yesly Dimate; "Bu deneyimlerin hepsini yaşadım demek. Çay içtim, yemek yedim, kedilere sarıldım… Gerçekten çok güzel zamanlar geçirmişim. Türkiye’yi özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Yesly Dimate
        #Tony Özkan
