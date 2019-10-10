Kolonoskopi nasıl yapılır?

Kolonoskopi; ince bağırsak ve kalın bağırsağın son kısmı dahil incelenmesi uygulamasının yapıldığı bir yöntemdir. Bu işlemde; bir aletin ucunda bir ışık ve kamera vardır ve ince tüp şeklindedir.

Kolonoskopi yapılması için; bazı belirtiler gerekmektedir.

Kabızlık ve ishalin uzun süreli olması hallerinde

Tedavi edilemeyen kansızlık durumunda

Kanlı dışkı görülmesi halinde

Bağırsak poliplerinin öncelikli tedavisi için

Bir şikayet olmasa bile 50 yaş üzeri kişilerde kanser olabilmesi ihtimali dahilinde (genetik olması ihtimali nedeniyle)

Kalın bağırsak kanseri oldukça yaygın bir türdür. O nedenle çıkan poliplerin bir belirti oluşturmasa bile tetkik edilmesi gereklidir.

Kolonoskopi yardımı ile poliplerin çıkarılması kanseri önlemede etkilidir. Bu işlem kolonoskopi esnasında bir cerrahi uygulama ile yapılabilmektedir.

Koloskopi Uygulaması Nasıl Yapılır?