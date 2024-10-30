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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Kolossos - Karşıyaka: 59-71 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Kolossos - Karşıyaka: 59-71 (MAÇ SONUCU)

        Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Karşıyaka, Yunan ekibi Kolossos'u deplasmanda 71-59 mağlup ederek Avrupa kupalarında deplasmanda 13 maç sonra galip geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 23:08 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:08
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        Karşıyaka, Komşu'yu deplasmanda yıktı!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Karşıyaka, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda konuk olduğu Kolossos H Hotels'i 71-59 yendi.

        Karşılaşmaya hücumda daha etkili başlayan Karşıyaka, periyodun bitimine 2 dakika 37 saniye kala Russell'ın basketiyle 9 sayılık farka ulaştı: 16-7. Kalan bölümde rakibinin 7-0'lık serisine rağmen Karşıyaka periyodu 16-14 önde tamamladı.

        İkinci periyodun başında Nelson'un 3 sayılık basketiyle 17-16 öne geçen Kolossos H Hotels, 13. dakikada farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 26-21. Russell ve Muhsin'in basketleriyle 29-27 öne geçen Karşıyaka, soyunma odasına 38-34 önde gitti.

        Üçüncü periyoda McCollum ve Boutsiele'in basketleriyle başlayan Karşıyaka, hücumda düşük şut yüzdesiyle mücadele eden rakibi karşısında farkı açtı. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 20 sayı farkla 61-41 üstün tamamladı.

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        Ev sahibi ekibin 6-0'lık seriyle başladığı son periyotta üstünlüğünü koruyan Karşıyaka, müsabakadan 71-59 galip ayrıldı.

        Türkiye'den gelen taraftarların yalnız bırakmadığı Karşıyakalı basketbolcular, müsabakadan önce dün vefat eden futbol şube başkanı Gökhan Şensan için üzerinde "Huzur içinde uyu, Gökhan Şensan" yazılı pankart açtı.

        AVRUPA'DA 13 MAÇ SONRA DEPLASMANDA KAZANDI

        Avrupa'da son deplasman galibiyetini 22 Aralık 2021'de Polonya'da Stal Ostrow Wielkopolski ekibi karşısında 86-69'luk skorla alan İzmir temsilcisi, dış sahada 13 maç aradan sonra kazandı.

        Yeşil-kırmızılı ekip geçen sezon ev sahibi konumunda bulunduğu ve güvenlik gerekçesiyle Bosna Hersek'te oynadığı karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı 98-87 yenmişti.

        Salon: Kallithea

        Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Michal Proc (Polonya), Gintaras Maciulis (Litvanya)

        Kolossos H Hotels: Toney 7, Tsairelis 4, Petropoulos 5, Perrantes 11, Danusevicius 10, Nelson 6, Slaftsakis 6, Koloveros 2, Okoro 6, Chatzinikolas, Billis, Kouroupakis 2

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        Karşıyaka: Kenan Sipahi 3, McCollum 21, Jefferson 6, Webb 6, Boutsiele 13, Russell 10, Ergi Tırpancı, Mehmet Efe Demirel, Mert Celep 2, Muhsin Yaşar 10, Ozan Yılmaz, Hakan Sayılı

        1. Periyot: 14-16

        Devre: 34-38

        3. Periyot: 41-61

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