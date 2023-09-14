'Kolpaçino 4' için bir araya geldiler

'Kolpaçino 4' için bir araya geldiler

'Kolpaçino 4' için bir araya geldiler 'Kolpaçino' serisinin yeni filmi 'Kolpaçino 4'ün çekimlerinde konuk oyuncu olarak yer alan İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç sette bir araya geldi

‘Kolpaçino’ serisinin yeni filmi 'Kolpaçino 4’ün çekimleri başladı. Gösterime kasımda girmesi planlanan, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli Kolpaçino 4'te, İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç konuk oyuncu olarak yer aldı. Ünlü isimler, filmde kendilerini canlandırdı.

'Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan, "dostum" dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor. İlk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül 'Kolpaçino 4'te de başrolü Şafak Sezer ile paylaşıyor. Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, 'Kolpaçino 4’ün yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.