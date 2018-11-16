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Kom Mayo'da vesayet davası! Hasan Cansız: Oğluma vasi atansın

İşadamı Hasan Cansız, oğlu Haluk Cansız’a karşı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde ‘vesayet davası’ açtı. Baba, oğlunun vesayet altına alınıp kısıtlanması gerektiğini savundu

16.11.2018 - 06:27 | Güncelleme: DHA

Kom Mayo’nun sahibi Hasan Cansız (92), kendisini vesayet altına almak için dava açan oğlu Haluk Cansız’a (70) davayla karşılık verdi. Oğlunun vesayet altına alınması için dava açan baba Cansız, Haluk Cansız’ın alkol bağımlısı olduğunu iddia etti. Ünlü işadamı, oğluna gelini Deniz Cansız’ın vasi atanması talep etti.

İşadamı Hasan Cansız, oğlu Haluk Cansız’a karşı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde ‘vesayet davası’ açtı. Baba, oğlunun vesayet altına alınıp kısıtlanması gerektiğini savundu. Cansız, oğlu Haluk Cansız’ın diğer oğlu Atilla Cansız ile birlikte ölmeden mirasına konmayı amaçladığını, bunun için bazı karanlık kişilerden yardım aldıklarını iddia etti. Cansız, oğullarının, kendisine,
yakınlarına bakabilme ehliyetine sahip olmasına rağmen kısıtlamaya çalıştıklarını öne sürdü.

"OĞLUNA AYRI İŞ KURDU"

DHA'nın haberine göre, 92 yaşındaki Hasan Cansız’ın avukatları Kezban Hatemi ve Nezihe Hıdıroğlu tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde Haluk Cansız ile ilgili şu iddialar ortaya atıldı:

"Hasan Cansız, sanayi ile ticaretin teknolojik ve insan kaynakları açısından gelişmesini sağlama amacına hizmet için kurduğu vakfa mal varlığının önemli bir bölümünü tahsis etti. Vakfın kuruluşundan itibaren oğlu Haluk Cansız, başka anneden olan kardeşinin kendisini tehdit ve şantajla bezdirmeye çalıştığını iddia ederek, babası ölmeden mirası paylaşmak istediklerini söyledi.

Evlilik dışı ilişkisinden olan Haluk Cansız’ı nüfusuna alarak yurtdışında okuttu. Yanında çalışamayacağını anlayınca da oğluna ayrı bir iş kurdu ancak oğlu, kendisine ‘Madem vakıf kurdun bundan böyle sen bana bakacaksın’ dedi. Haluk Cansız,  alışmadan sürekli babasından para talep ediyor. İstediği verilmediğinde de agresifleşiyor, babasını ve şirketlerini rahatsız ediyor. Aile fertlerini darp eden, psikolojik rahatsızları ve alkol bağımlılığı olan, kendisine ve çevresine zararlı bir kişidir.”

"EŞİ VASİ ATANSIN" TALEBI

Dilekçede Haluk Cansız’a eşi Deniz Cansız’ın vasi atanması talep edildi. Deniz Cansız ise “Eşim sosyal içicidir. Alkol bağımlısı değildir ve tedavi görmemiştir” dedi. Baba Cansız’a 7 yıl önce diğer oğlu Atilla Cansız, ‘akıl sağlığının bozulduğunu’ iddia ederek vesayet davası açmıştı. Mahkeme davayı reddetmişti.

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