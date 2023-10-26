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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Komando dede' lakaplı emekli öğretmen eşini baltayla öldürdü - En Son Haberler

        'Komando dede' lakaplı emekli öğretmen eşini baltayla öldürdü

        Adana'da kan donduran cinayet! Adana'da "Komando dede" olarak bilinen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, karısını baltayla öldürüp ardından mahallenin muhtarına gidip teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 22:10 Güncelleme: 26.10.2023 - 22:29
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        Eşini baltayla öldürdü!
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        Adana'da kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen İbrahim Cebeci (70), tartıştığı eşi Ayşe Cebeci’yi (65) baltayla başına vurarak öldürdü. Muhtarlığa giderek eşini öldürdüğünü söyleyen Cebeci, çağırılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Olay, saat 08.00 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci ile eşi Ayşe Cebeci arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada İbrahim Cebeci, aldığı baltayla eşinin başına defalarca vurdu. Ayşe Cebeci, kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından evden çıkan İbrahim Cebeci, mahalle muhtarlığına giderek eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı kontrolde Ayşe Cebeci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Ayşe Cebeci
        Ayşe Cebeci

        Olay yerindeki incelemenin ardından Ayşe Cebeci’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan İbrahim Cebeci ise sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

        Cebeci’nin komşusu Filiz Öz, “Adam akıl hastasıydı, durumu iyi değildi. Baltayla eşinin başını ezmiş, öldürmüş. Sonradan haberimiz oldu. Herkes şokta, yapacak bir şey yok. Bundan 10 gün önce de evini ateşe verdi” diye konuştu.

        DAHA ÖNCE DE POLİSE DİRENMİŞTİ

        İbrahim Cebeci
        İbrahim Cebeci

        İbrahim Cebeci, 7 Mayıs 2020’de evinin penceresine çıkıp, tabancayla havaya ateş açmış, gelen polis ekiplerine de direnmişti. Ekiplerin çabalarına rağmen ikna olmayan Cebeci, eve gizlice giren özel harekat polisince yakalanmıştı.

        Öte yandan İbrahim Cebeci, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak, söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'komando dede' olarak tanınıyor.

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