Komedi Kulüp kahkahayı Alaçatı'ya taşıyor

Yıl boyunca kültür sanat performanslarını ve eğlenceyi, konforlu bir ambiyansta sunan Komedi Kulüp, The Stay Warehouse Sahnesi’nde özel etkinlikleri sanatseverler ile buluşturuyor. 4–8 Ağustos tarihlerinde, Komedi Kulüp için kurulacak özel sahnede stand-up ve tiyatro performansları sunulacak.

Komedi Kulüp Tatilde Programı kapsamında; stand_up’ı “EK İŞ” olarak yapmayı tercih eden sanatçılar: Bora Akkaş, Cihan Talay, Olgu Baran Kubilay, Uraz Kaygılaroğlu Engin Türkoğlu MC’liğinde, Deniz Göktaş yepyeni tek kişilik gösterisiyle, Bengi & Sarp Apak Özge Özel MC’liğinde, duayen tiyatrocu Ali Poyrazoğlu izleyenleri geçmişe götüren Yeşil Kabare oyunuyla, Baturay Özdemir ise kahkahaya boğan tek kişilik performansıyla sahne alacak. Etkinliklerin biletleri mobilet.com üzerinden satışa çıktı.