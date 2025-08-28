Habertürk
        Haberler Magazin Komedyen Emre Mutlu, 133 kilo verdi: Son hali şaşırttı - Magazin haberleri

        Emre Mutlu, 133 kilo verdi

        Oyuncu ve komedyen Emre Mutlu, mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim geçirdi. 18 ayda 133 kilo veren Mutlu'nun son hali şaşırttı

        Giriş: 28.08.2025 - 15:39 Güncelleme: 28.08.2025 - 16:32
        133 kilo verdi
        Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla ünlendikten sonra sonra stand-up yapmaya başlayan Emre Mutlu, büyük bir değişim geçirdi.

        Aynı zamanda oyunculuk da yapan Emre Mutlu, mide küçültme ameliyatının ardından 18 ayda 133 kilo verdi.

        Emre Mutlu'nun değişimini sosyal medya hesabından yayımladı.

        #Emre Mutlu
